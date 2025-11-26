Cookie Fehler:

Internationale Expansion

Flabelus eröffnet ersten deutschen Store in Berlin

Die spanische Schuhmarke Flabelus eröffnet ihren ersten Store in Deutschland in der deutschen Hauptstadt. In dem denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshaus in der Neuen Schönhauser Straße 15 in Berlin-Mitte präsentiert die Marke künftig auf einer Fläche von 90 m² handgefertigte Sneaker und Espadrilles. Der Markenkern der Spanier lautet: „Flabelus steht für das, was wir unter modernem Luxus verstehen: Authentizität, Handwerkskunst und Respekt für die Menschen und den Planeten.”

„Wir freuen uns sehr, Flabelus bei seiner Ankunft in Berlin begleitet zu haben“, sagt Maria Roß-Capotorto, Senior Consultant für Einzelhandelsvermietung bei Lührmann Berlin. „Die Marke passt ganz natürlich in die Neue Schönhauser Straße, eine Enklave, die unabhängiges Design, bewusste Mode und urbanen Lebensstil vereint.“