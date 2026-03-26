Five Padels mietet 2.000 m² in Sottrum

Die Five Padels Sottrum GmbH hat rund 2.000 m² Fläche in einer ehemaligen Tennishalle in der Edisonstraße 30 in Sottrum angemietet. Vermieter ist die ParkObjekt Grüne Immobilien GmbH, ein Unternehmen der Lifepark AG. Die Halle wurde zuvor als Lager genutzt.

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Die Fläche wurde nach Revitalisierung als Padel-Anlage unter dem Namen „P3 Padel Club – Rotenburg“ am 30. Januar neu eröffnet. Die Planung und Umsetzung der Umnutzung – einschließlich Genehmigungsplanung, architektonischer Neugestaltung und Brandschutzkonzept – erfolgte durch das Architekturbüro Plangrad. Die Anlage umfasst vier Doppel- und zwei Singlecourts sowie Umkleide- und Sanitärbereiche.



Mit dem neuen Standort stärkt das Unternehmen sein Angebot im Freizeit- und Sportbereich in der Region. „Mit dem P3 Padel Club in Rotenburg haben wir einen attraktiven Standort geschaffen, der den Padelsport konsequent in den Mittelpunkt stellt und optimale Bedingungen für Spieler aller Niveaus bietet. Hochwertige Courts und eine einladende Atmosphäre sorgen für ein Umfeld, in dem Sport und Aufenthaltsqualität gleichermaßen im Fokus stehen. Die hervorragende Lage in unmittelbarer Nähe zur A1 gewährleistet zudem eine sehr gute Erreichbarkeit“, sagt Oliver Wrieden, Geschäftsführer der Five Padels Sottrum GmbH.



„Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Bestandsimmobilien erfolgreich zu zeitgemäßen Freizeit- und Sportkonzepten umgenutzt werden können. Wir erleben seit einiger Zeit eine starke Nachfrage nach geeigneten Flächen für Padel-Standorte und freuen uns sehr, dass wir die Five Padels Sottrum GmbH bei der Suche nach ihrem idealen Standort erfolgreich unterstützen konnten“, sagt Marcel Holka, Senior Consultant für Logistik- und Industrieimmobilien bei Robert C. Spies Industrial Real Estate.