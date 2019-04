Five Guys, The Barn und Burger King expandieren in der Hauptstadt

Five Guys in der Joachimsthaler Straße 10.

Die Comfort-Gruppe, Cushman & Wakefield und Engel & Völkers haben drei gastronomische „Neuzugänge“ in der Hauptstadt gemeldet. Die Burgerketten Burger King sowie Five Guys eröffneten bereits Ende März ihre 30ste bzw. ihre zweite Filiale in Berlin. Außerdem feierte die Berliner Kaffeerösterei The Barn GmbH in dieser Woche ihre offizielle Eröffnung am Hackeschen Markt.

Five Guys kommt an den Kurfürstendamm

Die amerikanische Burgerkette eröffnete Ende März in Toplage Kurfürstendamm an der Ecke Joachimstaler Straße 10 die zweite Berliner Filiale. Vermittelt wurde die Vermietung des 400 m² großen Burgerrestaurants von Comfort in Kooperation mit Cushman & Wakefield, die auch beim dritten Standort, der noch in diesem Jahr mit 450 m² im Alexanderhaus am Alexanderplatz 2 eröffnen soll, beratend zur Seite standen. Vermieter im Alexanderhaus ist die Düsseldorfer Centrum. Die erste Berliner Filiale des Unternehmens befindet sich im „Quartier Mercedes Platz" in Friedrichshain, wo schon in 2018 Eröffnung gefeiert wurde [wir berichteten].



The Barn eröffnet das sechste Café

Die Berliner Kaffeerösterei The Barn GmbH hat mit einem „Soft Opening“ am vergangenen Wochenende in der Neue Schönhauser Straße 12, einem Gebäuder der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, sein sechstes Café eröffnet. Gestern folgte die offizielle Eröffnung. Der Vormieter Goldschmied Stiehler verlässt nach fast 20 Jahren als letztes Urgestein des Viertels am Hackeschen Markt die Neue Schönhauser Straße und ist jetzt am Prenzlauer Berg, Husemannstraße 4 zu finden. Vermittelt wurde die Fläche des 50 m² großen Cafés in dem 250 Jahre alten Gebäude sowie die zweite Filiale von Five Guys von der Comfort Berlin-Leipzig GmbH.



Burger King mietet auf der Wilmersdorfer Straße

Einen gastronomischen Neuzugang gibt es auch in der Top-Lage Wilmersdorfer Straße. Am 29. März eröffnete in der Wilmersdorfer Straße 112, in Ecklage zur Kantstraße das 30ste Burger King Restaurant in Berlin. Den Mietvertrag für die 340 m² Fläche vermittelte Engel & Völkers Commercial Berlin. Mit der Neueröffnung in Charlottenburg betreibt Burger King Deutschland GmbH als Master-Franchisenehmer das 100ste Company-eigene Restaurant in Deutschland. Bundesweit gibt es über 700 Restaurants.