Grossmann & Berger ist es gelungen, die rund 1.170 m² große ehemalige Schuhkay-Filiale am Jungfernstieg 41-42 direkt im Anschluss an das Mietvertragsende weiterzuvermitteln: An einer der bekanntesten Shoppingmeilen Deutschlands wird die amerikanische Burgerkette Five Guys im Frühjahr ihr zweites Restaurant in Hamburg eröffnen.

