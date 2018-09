Five Guys eröffnet zweite Filiale in Berlin

Die amerikanische Burgerkette Five Guys plant die Eröffnung einer zweiten Filiale in Berlin und expandiert weiter in Deutschland. Das rund 400 m² große Burgerrestaurant wird seine Pforten in bester Ecklage zur Top-Lage Kurfürstendamm an der Jochimsthaler Straße 10 für die Kundschaft öffnen. Vermieter ist eine große Versicherungsgesellschaft. Vermittelt wurde die Vermietung von Comfort in Kooperation mit Cushman & Wakefield. Die erste Berliner Filiale des Unternehmens wird sich im „Quartier Mercedes Platz“ in Friedrichshain befinden und soll noch in diesem Jahr öffnen.

.

Zur selben Zeit hat das Maklerhaus Comfort den Verkauf des Büro- und Geschäftshauses in der Rosenstraße 18-19 Berlin Mitte vermittelt. Käufer des ehemaligen Kaufhauses Köln ist eine private Stiftung, der Verkäufer ist eine Privatperson. Über den Verkaufspreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Der unter Denkmalschutz stehende Immobilienkomplex des ehemaligen Kaufhauses Köln liegt auf einem Eckgrundstück und verfügt über mehr als 5.000 m² vermietbare Fläche. Erbaut wurde das Gebäude 1895 durch den Berliner Architekten Otto March im Stil amerikanischer Geschäftshäuser. Eine umfassende Renovierung und Aufstockung des Objektes wurde in den Jahren 2001 und 2002 vorgenommen.



Der Gebäudekomplex ist vollvermietet und liegt direkt in der historischen Mitte Berlins. Das dynamische Cityquartier Hackscher Markt, Museumsinsel, Berliner Schloss und der hochfrequentierte Alexanderplatz mit mehr als 300.000 Passanten täglich, befinden sich in direkter Umgebung.