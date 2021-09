Five Guys eröffnet weitere Hauptstadt-Filiale am Potsdamer Platz

Das 1986 in Virginia gegründete Familienunternehmen Five Guys eröffnet eine weitere Filiale in der Hauptstadt. Die Eröffnung auf insgesamt 560 m² im Innen- und Außenbereich in prominenter Lage am Potsdamer Platz 11 ist für November dieses Jahres geplant.

.

„Der Potsdamer Platz ist für uns die ideale Adresse“, freut sich Jörg Gilcher, Head of Germany bei Five Guys. Die Burgerkette ist u.a. auch am Alexanderplatz und am Kurfürstendamm vertreten [wir berichteten].



„Mit Five Guys haben wir ein traditionsreiches Gastronomie-Unternehmen mit internationaler Bekanntheit für die prominente Lage am Potsdamer Platz gewinnen können. Wir beobachten wachsendes Interesse bei Gastronomie und Handel, viele wollen Teil des neuen Potsdamer Platzes werden. Ein neuer Mietermix aus internationalen Marken und lokalen Berliner Geschäften ist unser Ziel“, ergänzt Roger Goyk, Director Retail bei Brookfield Properties.



Die umfassenden Neu- und Umgestaltungsmaßnahmen des Potsdamer Platzes in Berlin sehen vor, bis zum Jahr 2025 ein grünes, fußgängerfreundliches und lebendiges Stadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Ziel ist eine Öffnung der Straßen, Gassen und Plätze für internationale wie lokale Berliner Besucher. Die Alte Potsdamer Straße soll beispielsweise zu einer Fußgängerzone mit hochwertigen Gastronomieflächen inklusive Außenbewirtung umgebaut werden. Bäume, Natursteinpflaster und Sitzgelegenheiten sehen einen öffentlichen Raum für alle vor. Im Frühjahr 2020 hat bereits der vollständige Umbau der früheren Arkaden zu einem neuen Einkaufs- und Erlebnisquartier begonnen. Die Eröffnung ist für 2022 geplant. Das gesamte rund 267.000 m² umfassende Areal in bester Hauptstadt-Lage befindet sich seit 2015 im Besitz von Brookfield Properties [wir berichteten].