Five Guys eröffnet ersten Standort in Hamburg

Die Restaurantkette Five Guys expandiert weiter und eröffnet ihren ersten Standort in der Hansestadt. Die Burgerkette übernimmt die ehemals von Maredo genutzten Flächen am Millerntorplatz 1 an der Reeperbahn und wird voraussichtlich noch im Sommer eröffnen. Der Standort verfügt über circa 640 m² sowie über eine große Außenterrasse.

.

„Endlich können wir unsere frischen und individuell belegbaren Burger auch unseren Fans in Hamburg servieren, die bisher immer bis nach Hannover oder Neumünster fahren mussten. Der Standort in bester Lage der Reeperbahn mit seiner Frequenz und Visibilität passt perfekt zu unserer Expansionsstrategie“, erläutert Daniel Sprenger, der Expansionsleiter von Five Guys für Deutschland. „Die Reeperbahn ist aus gastronomischer Sicht eine der interessantesten Lagen Hamburgs. Hier trifft ein großes Umsatzpotenzial auf ein sehr lebhaftes Umfeld“, ergänzt Mario Litta, Co-Head of Retail Leasing North bei CBRE, die die 1986 in Virginia von fünf Brüdern gegründete Restaurantkette bei der Standortsuche beraten haben. Five Guys betreibt heute weltweit über 1.650 Filialen. In Deutschland wurde die erste Filiale 2017 auf der Zeil in Frankfurt eröffnet und bis heute entstanden mehr als 20 weitere Stores.