FitX eröffnet viertes Studio in Wuppertal

Am Samstag, den 27. Dezember 2025 öffnet das neue FitX-Fitnessstudio in Wuppertal-Elberfeld seine Türen. Auf rund 2.500 m² erwarten Fitness-Fans ein modernes Raumkonzept und Fitnessgeräte der neusten Generation inmitten einer völlig neu geschaffenen Studioumgebung.

Auf der Steinbecker Meile 1 kann endlich geschwitzt werden. Der neue FitX-Standort überzeugt mit einem innovativen Raum- und Designkonzept sowie modernen Fitnessgeräten. Auf der Fläche eines ehemaligen Autohauses, inmitten von hohen Decken und großen Fensterfronten ist eine helle, moderne Fitnessstudiofläche entstanden. Ein besonderes Highlight im neuen Wuppertaler Studio ist der über 300 Quadratmeter große Kursraum. Dieser befindet sich auf der Galerie und ist im modernen Ambilight-Lichtkonzept gestaltet.



Insgesamt hat FitX rund zweieinhalb Millionen Euro in den neuen Standort investiert. Damit eröffnet das Fitnessunternehmen bereits das vierte Studio in Wuppertal und baut sein dichtes Netz in NRW weiter aus.