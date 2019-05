FitX eröffnet drittes Studio in Gelsenkirchen

Die Fitnessstudiokette FitX wird voraussichtlich noch in diesem Jahr ihren dritten Standort in Gelsenkirchen eröffnen. Knapp 2.000 m² Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmen dafür in der Adenauerallee 137-139 über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie im Stadtteil Erle ist die Gilde Investors Group aus Bad Bentheim. Ein weiteres Studio in Gelsenkirchen-Mitte ist voraussichtlich für Sommer geplant, seit 2015 gibt es noch eins in Heßler.

Außerdem konnte das Residential Investment-Team des Maklerhauses in Oberhausen-Styrum noch zwei Mehrfamilienhäuser vermitteln: Eine Wiener Immobiliengesellschaft erwarb die Objekte Josefstraße 6 und 8 von einem privaten Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die beiden Liegenschaften aus den Jahren 1900 bzw. 1969 verfügen insgesamt über eine Mietfläche von gut 530 m² und sechs Wohneinheiten zwischen 50 und 110 m². Styrum liegt im Süden Oberhausens und grenzt an die Innenstadt an, sodass eine optimale Anbindung und umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten gewährleistet sind.