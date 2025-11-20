Erweiterung des Nutzungsmix
Fitseveneleven zieht ins Midstad Berlin Schloßstraße
Midstad Berlin Schloßstraße erweitert seinen Nutzungsmix: Fitseveneleven wird rund 1.300 m² auf zwei Ebenen in der Immobilie an der Schloßstraße 122–125 in Berlin-Steglitz beziehen. Die moderne Fitnessmarke eröffnet dort im ersten Quartal 2027 ein Studio mit Kursräumen, Wellnessbereich und hochwertigem Interior.
„Wir investieren in unsere Studios wie High-End-Fashion-Brands in ihre Flagship Stores“, sagt Markus Fritz, CEO und Gründer von Fitseveneleven. „Unsere Räume sollen dieselbe Wertigkeit ausstrahlen wie ein luxuriöser, urbaner Fashion-Store – nur eben mit mehr Bewegung.“ Fritz prägt den Look der Clubs selbst. Inspiriert von Architektur, Mode und Kunst definiert er, wie Fitness aussehen kann. Der helle, einzigartige Stil ist Teil der Marken-DNA. Hochwertige Geräte, Lounge-Flair und Retail-Momente stehen für eine moderne Fitnesskultur. Die Eröffnung ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Seit Juni 2025 wird die ehemals monofunktionale Handelsimmobilie in ein flexibles Mixed-Use-Konzept überführt mit einem breiten Nutzungsmix aus Office, Retail, Longstay, Gastronomie und Fitness. Ziel ist es, ein Gebäude zu schaffen, das langfristig relevant bleibt. Peek & Cloppenburg bleibt langfristiger Mieter der unteren Etagen, wobei die Filiale während der Bauarbeiten geöffnet bleibt.
Das Projekt setzt zudem auf eine klare ESG-Strategie. Die angestrebte BREEAM-Zertifizierung Excellent unterstreicht Midstads Anspruch, nachhaltige und resilient gestaltete Immobilien zu realisieren. Grüne Dachterrassen für Mieter und Longstay-Gäste schaffen Orte der Begegnung mit Blick auf den Berliner Bierpinsel und das Umfeld. „Mit unseren Transformationsprojekten gestalten wir aktiv den Wandel unserer Innenstädte“, so Meyer weiter. „Wir schaffen Räume, die lebendig, wandelbar und ökonomisch tragfähig sind und damit Antworten auf die zentralen Herausforderungen urbaner Entwicklung geben.“
„Mit Fitseveneleven gewinnen wir einen Mieter, der perfekt zu unserem Konzept eines lebendigen, vielseitigen und zukunftsfähigen Gebäudes passt“, sagt Kevin Meyer, Geschäftsführer von Midstad. „Das Studio wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Schloßstraße als urbanen Begegnungsort weiter zu stärken und das Projekt mit neuer Aufenthaltsqualität zu beleben.“