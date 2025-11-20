Fitseveneleven zieht ins Midstad Berlin Schloßstraße

Midstad Berlin Schloßstraße erweitert seinen Nutzungsmix: Fitseveneleven wird rund 1.300 m² auf zwei Ebenen in der Immobilie an der Schloßstraße 122–125 in Berlin-Steglitz beziehen. Die moderne Fitnessmarke eröffnet dort im ersten Quartal 2027 ein Studio mit Kursräumen, Wellnessbereich und hochwertigem Interior.

