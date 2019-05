Fitnessstudiokette Xtrafit mietet 2.500 m² in Köln

Nach der Anmietung im Art-Invest-Projekt „Urban Soul Bonn“ [wir berichteten], hat die Fitnessstudiokette jetzt auch einen Mietvertrag für ein Neubauprojekt im Kölner Westen unterzeichnet. Ab Herbst soll damit der vierte Club in der Domstadt an den Start gehen. Bei dem Bürokomplex handelt es sich um den Neubau des Unternehmens Günther Kruse Immobilien an der Max-Plank-Straße 2. Xtrafit hat auf drei Etagen eine Fläche von 2.500 m² sowie 100 Stellplätzen angemietet.

