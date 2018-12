Fitnessstudiobetreiber Puls erster Mieter im Stuttgarter NEO

Visualisierung des Büro- und Geschäftshauses NEO

© Matthias Mayr Architecture

Der Stuttgarter Fitnessstudiobetreiber Puls Fit & Wellnessclub ist erster Mieter im Büro- und Geschäftshaus NEO, das zur Zeit im Vaihinger Gewerbegebiet, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt, entsteht. Das repräsentative siebenstöckige Gebäude in der Ruppmannstraße 26, dessen Grundsteinlegung erst am 25. Juli dieses Jahres erfolgte [wir berichteten], wird voraussichtlich Anfang 2020 fertiggestellt und kommt auf eine Mietfläche von insgesamt knapp 18.000 m². Rund 15.000 m² davon sind für flexible Büronutzungen in den sechs Obergeschossen vorgesehen.

.

Mit einer Gesamtfläche von über 2.600 m² erstreckt sich das Fitnessstudio über zwei Etagen. Zwei Drittel davon liegen im Erdgeschoss. Dort ist auf rund 1.830 m² neben dem kompletten Gerätebereich mit Cardio, Freihantel und Zirkeltraining auch ein Kursraum vorgesehen. Einen großzügigen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Solarium und Ruhebereich gibt es auf über 800 m² im 1. Obergeschoss, zusammen mit den Umkleiden und einem Raum für Yogakurse.



„Wir freuen uns, mit dem NEO in Vaihingen einen weiteren idealen Standort für unsere Fitnessstudios gefunden zu haben. Bereits vier Mal wurde das Konzept von ‚Puls’ bisher in Stuttgart erfolgreich umgesetzt“, erklärt Jörg Echtermann, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Europe 2000 Fitnesscenter GmbH mit Sitz in Stuttgart.



Das Büro- und Geschäftshaus „NEO – New Efficient Office“ verfügt über zwei Tiefgaragenebenen mit 332 PKW-Stellplätzen und zusätzlich 23 Außenstellplätze hinter dem Gebäude. Elf dieser oberirdischen sowie 29 Tiefgaragen-Stellplätze sind für die Besucherinnen und Besucher des neuen Fitnessstudios reserviert, das von der Ruppmannstraße aus über einen eigenen direkten Zugang erreicht werden kann.



Bei der Planung des Neubaus wurde besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Energie- und Flächeneffizienz sowie optimierte Betriebskosten gelegt. Für das Gebäude wird deshalb auf Basis aktueller Nachhaltigkeitskriterien die Green-Building- Zertifizierung „LEED-Gold“ angestrebt.



Eigentümerin ist die Projektgesellschaft W2 Projekt RS GmbH & Co. KG, ein Joint- Venture der W2 Development GmbH in Stuttgart und dem Münchner Investmentspezialisten Competo Capital Partners GmbH.