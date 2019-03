Fitnessstudio mietet im Frankfurter Ostend

Hanauer Landstraße 172

Das exklusive Fitnessstudio x90seconds High Intensity Training GmbH bietet Fitness- und Gesundheitsdienstungen im Premium-Segment und eröffnet im Rahmen der Neugründung seinen ersten Standort in Frankfurt. Die Vermietungsexperten von Aengevelt vermitteln dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 210 m² Fläche in dem markanten siebengeschossigen Bürogebäude Hanauer Landstraße 172 im Frankfurter Stadtteil Ostend. Das Objekt hat eine Gesamtmietfläche von rd. 4.200 m². Vermieter der Liegenschaft mit einer Gesamtmietfläche von rd. 4.200 m² ist ein Privatinvestor, vertreten durch die Christine Gerken Hausverwaltung. Mietbeginn ist am 01. Mai 2019.

„Die exponierte Lage direkt an der Hanauer Landstraße/Ecke Schwedlerstraße verbunden mit einem hohen Anteil Bürobeschäftigter als potentieller Klientel im unmittelbaren Umfeld waren bei der Anmietungsentscheidung für den Betreiber von besonderer Bedeutung“, berichtet Kai Heßberger, Vermietungsspezialist von Aengevelt Frankfurt und fügt hinzu: „Zudem ist die repräsentative Immobilie gute für Kunden und Mitarbeiter erreichbar.“