Fitnesskonzept YTTP zieht ins Springer Quartier

Im Springer Quartier am Axel-Springer-Platz 1 in Hamburg-Neustadt eröffnet das Fitnesskonzept YTTP ein neues Studio. Die Fläche im Erdgeschoss der Immobilie umfasst rund 300 m² Mietfläche. Grossmann & Berger Immobilien vermittelte die Vermietung gemeinsam mit der Momeni Group, die das Ensemble entwickelt hat und im Management für fünf Versorgungswerke betreut [wir berichteten].

YTTP („Your Transformation to Power“) steht für ein ganzheitliches Trainingskonzept, das Körper und Geist in Einklang bringen soll. Mit dem ersten Standort in Hamburg will das Fitnesskonzept nicht nur einen Ort für Training, sondern einen Raum für persönliche Transformation, nachhaltige Stärke und eine wachsende, inspirierende Community schaffen.

