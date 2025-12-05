Vorfristig um zehn Jahre
Fitnesskette Elements bleibt auf über 3.500 m² im Frankfurter TurmCarrée
Die HIH Invest hat den Mietvertrag mit dem Fitnessstudiobetreiber Elements über rund 3.500 m² im TurmCarrée in Frankfurt verlängert. Der bestehende Vertrag, der ursprünglich bis September 2029 lief, wurde vorfristig um zehn Jahre bis Dezember 2039 verlängert. Elements nutzt seit 2014 Flächen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss. Neben einem Trainingsbereich ist dort auch ein 600 m² großer Wellnessbereich untergebracht.
„In dem konstruktiven Dialog mit der HIH stand stets das Verständnis für gemeinsame Ziele im Mittelpunkt. Die frühzeitige Verlängerung unseres Mietvertrags bis 2039 ist das Ergebnis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit und bringt für uns Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, sagt André Nagel, Geschäftsführer bei Elements.
Die gemischt genutzte Immobilie in der Bleichstraße 55-59 wurde 2015 fertiggestellt und im gleichen Jahr von der HIH Invest für den offenen Immobilien-Spezialfonds „Top 7 Metropolen Immobilien Invest“ erworben. Der sechsgeschossige Komplex mit Muschelkalk-Naturstein-Fassade und einem leicht zurückversetzten Glaskörper verfügt über rund 10.000 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 4.650 m² auf Büro- und 1.300 m² auf Einzelhandelsflächen, weitere rund 900 m² verteilen sich auf zwölf Wohneinheiten. Eine Tiefgarage bietet 28 Pkw-Stellplätze, im Außenbereich befinden sich weitere sechs Stellplätze.
„Das TurmCarrée punktet durch seine hohe Gebäudequalität, die zentrale Innenstadtlage und sehr gute Verkehrsanbindung. Auch die repräsentative Architektur trägt zur Attraktivität des Standorts bei. Nicht zuletzt haben unsere enge Zusammenarbeit und der regelmäßige persönliche Kontakt mit Elements dazu beigetragen, dass wir bereits jetzt den Mietvertrag über 2029 hinaus verlängern konnten“, sagt Ken Kuhnke, Leiter Großmieterbetreuung der HIH Real Estate.
Das TurmCarrée liegt in der Frankfurter Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Eschenheimer Tor, einem der ältesten Wahrzeichen der Stadt. Direkt vor dem Objekt befindet sich eine Bushaltestelle, S- und U-Bahn-Stationen sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Auch die bekannte Frankfurter Einkaufsmeile „Zeil“ mit zahlreichen Geschäften und gastronomischen Angeboten liegt in unmittelbarer Nähe.