Fitnesskette Elements bleibt auf über 3.500 m² im Frankfurter TurmCarrée

Die HIH Invest hat den Mietvertrag mit dem Fitnessstudiobetreiber Elements über rund 3.500 m² im TurmCarrée in Frankfurt verlängert. Der bestehende Vertrag, der ursprünglich bis September 2029 lief, wurde vorfristig um zehn Jahre bis Dezember 2039 verlängert. Elements nutzt seit 2014 Flächen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss. Neben einem Trainingsbereich ist dort auch ein 600 m² großer Wellnessbereich untergebracht.

