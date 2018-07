Fit One eröffnet Fitnessstudio in zentraler Lage in Dortmund

Fit One wird Ende des Jahres in zentralster Lage von Dortmund, über Karstadt Sports im Objekt Markt 12-14, ein modernes Fitnessstudio mit mehr als 3.000 m² Fläche, auf den zuvor von Fitness First genutzten Flächen eröffnen. Das Fitnessstudio wird seinen Mitgliedern hier zukünftig die Möglichkeit für neue sportliche Aktivitäten über den Dächern Dortmunds, mit Ausblick auf den Hansaplatz und Alter Markt, bieten. PKW-Stellplätze stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung. Die Eigentümer wurden während des gesamten Vermietungsprozesses von der Düsseldorfer Niederlassung der IKP-Immobiliengruppe vertreten, für den Mieter Fit One stand Antonio Bilic (Büroagent Immobilienvermittlung, Hamburg) beratend zur Verfügung.

.