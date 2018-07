Fit One eröffnet Fitnessstudio in der Innenstadt von Cloppenburg

Das Fitnesskonzept Fit One mietete, vermittelt von der Düsseldorfer Niederlassung der IKP-Immobiliengruppe in Zusammenarbeit mit Antonio Bilic, eine Fitnessfläche in Cloppenburg an. Das neue Studio wird noch in diesem Herbst auf einer Gesamtfläche von ca. 2.500 m² in dem zentral gelegenen Objekt Lange Straße 26-30, direkt hinter C&A, eröffnen.

„Mit der Eröffnung von Fit One erhalten die Anwohner der Stadt Cloppenburg die Möglichkeit, die Vorteile eines zentralen und vielseitigen Fitnessstudios zu nutzen. Neben der Ansiedlung des Lebensmittel- Einzelhändlers Kaufland in der Innenstadt, stellt diese Großvermietung eine deutliche Aufwertung und Stärkung der Stadt dar. Das Studio ist sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto optimal zu erreichen, da sich direkt vor dem Eingang ausreichend öffentliche Parkplätze befinden“, sagt Lars Kuchenbuch, Geschäftsführer der IKP Immobiliengruppe.