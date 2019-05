Fischbeker Heidbrook Plateau feiert Richtfest

Auf dem Gelände der ehemaligen Röttiger-Kaserne entsteht ein neues Zuhause für Singles, Paare und Familien: Im Stadtteil Neugraben-Fischbek feierten die Projektpartner Procom Invest, Hochtief und Pekrul Projekt Partner gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher heute Richtfest für das Wohnquartier Fischbeker Heidbrook Plateau. Außer den am Bau beteiligten Unternehmen und Planern nahmen mehr als 120 Gäste aus Politik und Wirtschaft teil.

.

„Das Wohnquartier Fischbeker Heidbrook Plateau ist ein wichtiger Meilenstein für das Wohnprojekt Fischbeker Heidbrook, eines der größten Neubauprojekte in Hamburg. In einer herausragenden Lage entsteht hier auf einem Plateau und zwischen Naturschutzgebieten bezahlbarer Wohnraum. Der Fischbeker Heidbrook zeigt, wie in Hamburg am Rande der Stadt hervorragend angeschlossene, lebenswerte und familienfreundliche Quartiere entstehen können", so Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister.



Auf zwei Baufeldern entstehen in jeweils vier Einzelgebäuden insgesamt 164 Mietwohnungen (32 bis 118 m²), darunter 52 öffentlich gefördert. Die Mieten der frei finanzierten Wohnungen sollen zwischen zehn und zwölf Euro/m² liegen. Mieten für die Wohnungen im 1. Förderweg belaufen sich auf 6,60 Euro/m², im 2. Förderweg auf 8,70 Euro/m² (beides Stand 2019). Das Fischbeker Heidbrook Plateau runden eine Kindertagesstätte mit bis zu 165 Plätzen und ein Nachbarschaftstreff für die Bewohnerinnen und Bewohner ab.



Für die Entwurfsplanung zeichnet sich das Hamburger Architekturbüro Winking Froh Architekten verantwortlich. Die drei- und fünfgeschossigen Gebäude mit Klinkerfassade werden im KFW-Energiestandard 55 errichtet und sollen bis 2020 bezugsfertig sein. Das Gesamtinvest beträgt mehr als 50 Millionen Euro.



„Wir schaffen im Hamburger Süden bezahlbaren Wohnraum, der in unserer Stadt von vielen Menschen händeringend gesucht wird. Das Quartier bietet hohe Lebensqualität in einem urbanen Quartier mit wichtiger sozialer Funktion“, sagte Dennis Barth, Geschäftsführer vom Bauherrn Procom.