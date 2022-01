Firstwire nimmt Immobilienfinanzierungen ins Angebot

Nach der Einführung von Security Tokens in 2021 treibt das Fintech Firstwire die Digitalisierung des Fremdkapitalmarktes im Insti-Bereich voran. Die Plattform wird um besicherte Immobilienfinanzierungen erweitert. Das Angebot umfasst jetzt auch erstrangig besicherte Senior-Darlehen und Whole Loans für Refinanzierungen und Ankäufe in sämtlichen Nutzungsarten wie z.B. Büro, Logistik, Wohnen oder Retail.

"Wir bauen firstwire sukzessive aus und kommen mit der Erweiterung um besicherte Immobiliendarlehen für den institutionellen Markt einem akuten Bedarf nach.“, so CEO Michael Dreiner. Der Marktplatz werde kontinuierlich weiterentwickelt und an den Kundenbedürfnissen konsequent ausgerichtet