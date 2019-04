Firstsports - Quality Training mietet rd. 650 m² Ladenfläche in Magdeburg

Firstsports – Quality Training, ein Anbieter für qualitativ hochwertige Trainingsanwendungen, hat in der Halberstädter Straße 17 in Magdeburg rund 650 m² Ladenfläche im Erdgeschoss angemietet. Das Sport Studio bietet u. a. Personal Training, Pole Fitness, TRX, Power Plate, BodyArt, Yoga, Bootcamp und Life Kinetik an. Vermieter ist eine lokale Immobilienfirma. Engel & Völkers Commercial Magdeburg war beratend und vermittelnd tätig.

