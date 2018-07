First Store by Alexa: Lesara gewinnt zweites internationales Retail-Casting

Lesara Gewinner Gruppe

©

Das Retail-Casting „First Store by Alexa“ von Union Investment und Sonae Sierra hat in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Drei Start-ups haben nun die Möglichkeit, ihre innovativen Konzepte im Berliner Shopping Center Alexa zu präsentieren. Auf Platz 1 des Wettbewerbs landete das junge Modelabel Lesara. Den zweiten Platz teilen sich aufgrund von Punktgleichheit Buah und Inkicks.

.

Der Wettbewerb „First Store by Alexa“ schlägt eine Brücke zwischen Onlinehandel und stationärem Einzelhandel. Kreative Ideen aus der Onlinewelt finden Einzug in das Berliner Shopping Center Alexa, seit 2010 im Bestand des UniImmo: Deutschland. In diesem Jahr wurden insgesamt 19 Konzepte aus der Start-up-Szene eingereicht. Eine siebenköpfige Fachjury wählte aus diesen Einreichungen fünf Finalisten aus, die sich anschließend vor der Jury und im Online-Voting unter den Facebook-Fans des Alexa beweisen mussten.



Der Gewinner: Lesara

Das Gewinnerkonzept von Lesara punktete vor allem mit einer Besonderheit: Die Kunden bestimmen über das Angebot des Modeunternehmens. Im „made by you“-Store kann jeder Besucher für seinen Favoriten abstimmen und den Gewinner wenig später im Laden oder im Online-Shop kaufen. Lesara wird am 22. September den neuen First Store Cube im Alexa eröffnen – und ihn für sechs Monate mietfrei nutzen.



Ebenfalls prämiert: Buah und Inkicks

Buah und Inkicks erreichten gemeinsam den zweiten Rang. Buah bietet gefriergetrocknete Frucht- und Gemüsemischungen an, die unter anderem in Müslis oder Smoothies beigemengt werden. Inkicks wiederum hat eine Möglichkeit entwickelt, Stoffschuhe individuell zu bedrucken – mit eigenen Fotos, Motiven oder Themen. Beide erhalten als Preis einen Stand im Alexa. Dieser ist für drei Monate mietfrei. Die weiteren Finalisten des „First Store by Alexa“ Wettbewerbs 2018 waren der Online-Blumenhändler Infinity Flowerbox und das Modeunternehmen Thullex, das maßgeschneiderte Kleidung auf der Basis eines selbstentwickelten 3D-Vermessungssystems anbietet.