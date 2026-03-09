Erfolgreiche Prolongation
First Data bleibt auf 4.500 m² im HIH Objekt in Nürnberg
Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) hat den Mietvertrag mit dem E-Commerce-Unternehmen First Data GmbH in Nürnberg bis 2031 verlängert. Die genutzten Flächen im Bürogebäude am Nelson-Mandela-Platz umfassen rund 4.385 m² Bürofläche im ersten bis vierten Obergeschoss sowie rund 100 m² Lagerfläche. First Data GmbH ist seit Mai 2012 Mieter in der Immobilie.
Das siebengeschossige Büroobjekt aus den 1990er-Jahren verfügt über eine Gesamtmietfläche von 8.515 m² inklusive Lagerflächen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Restaurant und Ladengeschäfte. Die Immobilie gehört zum Portfolio eines von der HIH Invest Real Estate gemanagten Spezialfonds.
„Wir freuen uns, dass sich First Data GmbH als einer der weltweiten Marktführer im Bereich Zahlungsabwicklungsdienste für weitere fünf Jahre für das Objekt entschieden hat", sagt Ken Kuhnke, Leiter Großmieterbetreuung der HIH Real Estate.
Gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Anforderungen an eine Vertragsverlängerung waren laut der Partner ausschlaggebend und führen letztlich auch zu Modernisierungen im Inneren.“ Das Büroobjekt bietet durch seine zentrale Lage, die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof sowie das vielfältige Angebot an Nahversorgung, Freizeit und Gastronomie gute Rahmenbedingungen.
Der Nelson-Mandela-Platz befindet sich in zentraler Lage am Übergang zwischen der Nürnberger Altstadt und Südstadt. Der Platz wurde 2020 umgestaltet und verfügt über neu geordnete Verkehrs- und Aufenthaltsflächen. Unmittelbar angrenzend liegt der Nürnberger Hauptbahnhof mit Anbindung an den regionalen und überregionalen Bahnverkehr. Zudem besteht eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Angebote der Nahversorgung sowie Gastronomie sind in fußläufiger Entfernung vorhanden.
Die Prolongation wurde auf Mieterseite durch Cushman & Wakefield begleitet.