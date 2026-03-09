First Data bleibt auf 4.500 m² im HIH Objekt in Nürnberg

Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) hat den Mietvertrag mit dem E-Commerce-Unternehmen First Data GmbH in Nürnberg bis 2031 verlängert. Die genutzten Flächen im Bürogebäude am Nelson-Mandela-Platz umfassen rund 4.385 m² Bürofläche im ersten bis vierten Obergeschoss sowie rund 100 m² Lagerfläche. First Data GmbH ist seit Mai 2012 Mieter in der Immobilie.

