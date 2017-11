First Class im Multipark Mönchhof

Die First Class Zollservice und Transportvermittlungs GmbH hat in Kelsterbach, Mönchhofallee 16, ca. 1.600 m² Hallen-, ca. 400 m² Büro- und ca. 150 m² Sozialfläche angemietet. Das Unternehmen mit Schwerpunkt Luftfrachtabwicklung eröffnet damit im Bauteil 8 des Multipark Mönchhof eine weitere Niederlassung. Die Flächen in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen und zum Autobahnknoten der A3 / A67 Mönchhof-Dreieck werden zu Jahresbeginn 2018 bezogen. Vermieter ist die Multi Park Mönchhof Main GmbH & Co. KG. Die insgesamt acht Multipark Bauabschnitte umfassen rd. 40.000 m² Hallenfläche sowie jeweils zusätzliche Büroflächen. Der im Sommer 2017 fertiggestellte Bauteil 8 mit 5.000 m² Halle- und 1.400 m² Bürofläche ist mit dieser Anmietung vollvermietet. JLL hat die Anmietung vermittelt.

