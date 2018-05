Firma Sonnleitner Holzbauwerke baut am Almosenberg

„Wir haben zwar schon einiges gebaut, aber einen Spatenstich gab es noch nie.“ Für Gotthard Sonnleitner, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co KG, war es eine Premiere, als er am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth den offiziellen Startschuss für den Bau einer Niederlassung mit Kundenkompetenzzentrum gab. Mit dabei waren Bürgermeister Wolfgang Stein, weitere Vertreter von Stadtverwaltung und Unternehmen, Bettingens Ortsvorsteherin Songrit Breuninger, aber auch einige Nachbarn im Gewerbegebiet „Almosenberg“.

Bis Dezember dieses Jahres, so das Ziel, soll das zweigeschossige Gebäude mit ausgebautem Untergeschoss und einer Gesamtnutzfläche von rund 510 m² auf dem knapp 2.600 m² großen Grundstück errichtet und in Betrieb genommen sein. Dann will die Firma Sonnleitner von Wertheim aus insbesondere die Kunden im nördlichen Baden-Württemberg und Bayern sowie im südlichen Bereich von Hessen und Rheinland-Pfalz ansprechen und betreuen.



Im Oktober 2017 habe der Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Grundstücksverkauf, der Ortschaftsrat Bettingen einstimmig der Ansiedlung zugestimmt, rekapitulierte Stein. „Normalität in Wertheim“ sei die schnelle Bearbeitung der notwendigen Anträge in der Verwaltung. Der Bauantrag ging am 12. Februar im Rathaus ein, die Teilbaugenehmigung für die Erdarbeiten wurde am 17. April erteilt und die Baugenehmigung für das Gebäude hatte der Bürgermeister zum Spatenstich mitgebracht und überreichte sie dem strahlenden geschäftsführenden Gesellschafter vor Ort.



Das Investitionsvolumen für die neue Niederlassung mit Kundenkompetenzzentrum in Wertheim beträgt einschließlich Grundstückskosten rund eine Million Euro. Voraussichtlich werden fünf Arbeitsplätze geschaffen.