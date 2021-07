FIO baut Bereich Kundenservice weiter aus

FIO erweitert den Bereich Kundenbetreuung und gewinnt für die Region Süddeutschland mit Lisa-Loreen Schug (32) eine erfahrene Customer Success Managerin, die künftig den Bereich Bayern betreuen und als Ansprechpartnerin für alle genossenschaftlichen und unabhängigen Maklerorganisationen wirken wird.

Die gelernte Immobilienfachwirtin und Bankkauffrau besitzt über zehn Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Positionen in der Immobilienwirtschaft. Vor allem ihre Stationen als stellvertretende Geschäftsstellenleiterin und Privatkundenberaterin sowie als Immobilienfachwirtin bei der Bayerischen Landesbausparkasse qualifizieren sie für ihre künftigen Aufgaben.



„Da ich jahrelang selbst als Maklerin tätig war, kenne ich die Wünsche und Ansprüche der Endkunden aus erster Hand und sehe mich selbst als Kundenversteherin und Lösungsfinderin“, erklärt Lisa-Loreen Schug. „Neben der Neukundenansprache liegt mir vor allem die Betreuung von Bestandskunden am Herzen. Dabei ist mir bewusst, dass die intensive Kundenbetreuung ein Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Unternehmens ist.“