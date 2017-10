FinTech Group AG mietet 2.000 m² Bürofläche in Neuss

FinTech Group AG, Anbieter für Finanztechnologie, begleitet von Aengevelt, war auf der Suche nach einem neuen Standort für ihre Niederlassung im Raum Düsseldorf und schloss dazu einen Mietvertrag über rd. 2.000 m² Bürofläche, 120 PKW-Stellplätze sowie eine rd. 160 m² große Dachterrasse in einem modernen Bürogebäude im Neusser Stadtteil und Bürostandort “Hammfeld“ direkt an der Grenze zu Düsseldorf ab. Vermieter ist einer der großen privaten Immobilienbestandshalter in Deutschland. Mietbeginn ist Anfang 2018. FinTech verlegt dann seinen Sitz von Willich hierher.

