Finsterwalder übernimmt 10.000 m² im Panattoni Park Magdeburg West II

Panattoni hat im Panattoni Park Magdeburg West II die erste von drei Einheiten mit rund 10.000 m² Logistikfläche an die Finsterwalder Transport und Logistik GmbH vermietet. Der Logistikdienstleister nutzt die modernen Flächen bereits, um E-Commerce-Aufträge umzusetzen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

