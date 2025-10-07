Erster Vermietungserfolg
Finsterwalder übernimmt 10.000 m² im Panattoni Park Magdeburg West II
Panattoni hat im Panattoni Park Magdeburg West II die erste von drei Einheiten mit rund 10.000 m² Logistikfläche an die Finsterwalder Transport und Logistik GmbH vermietet. Der Logistikdienstleister nutzt die modernen Flächen bereits, um E-Commerce-Aufträge umzusetzen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
„Wir freuen uns sehr, mit Finsterwalder einen erfahrenen und etablierten Partner gewonnen zu haben. Der Vermietungserfolg bestätigt den Bedarf nach hochwertigen und flexiblen Logistiklösungen in der Region“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni Germany und Austria. „Mit dem Panattoni Park Magdeburg West II schließen wir nicht nur eine lokale Versorgungslücke, sondern setzen auch ein kraftvolles Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Immobilienentwicklung im Großraum Magdeburg.“
Der Großteil der 10.000 m² umfassenden Fläche wird genutzt, um einen bedeutenden E-Commerce-Auftrag für einen Bestandskunden umzusetzen. Darüber hinaus erbringt Finsterwalder am neuen Standort in den kommenden sieben Jahren umfassende Lager- und Distributionsleistungen für Kunden aus den Bereichen Industriegüter und Lebensmittel. Der Logistikdienstleister ist seit über 30 Jahren in Ostdeutschland aktiv und betreibt unter anderem Standorte in Halle (Saale) und Schkopau. Durch die Erweiterung stärkt das europaweit agierende Unternehmen seine logistischen Kapazitäten und festigt seine Position im mitteldeutschen Raum. Mit der Ansiedlung entstehen rund 50 neue Arbeitsplätze in verschiedenen Funktionsbereichen.
Die Immobilie bietet insgesamt rund 28.900 m² Hallenfläche sowie 1.300 m² Büro- und 2.000 m² Mezzaninfläche. Die beiden noch verfügbaren Einheiten mit insgesamt etwa 18.700 m² sind ab rund 8.600 m² teilbar und eignen sich für Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Produktion, Automotive und E-Commerce. Der Standort „Am Knühl 8“ in der Gemeinde Hohe Börde liegt zentral im Herzen Mitteldeutschlands, nur 2,5 Kilometer von der A2 und rund sieben Kilometer vom Autobahnkreuz A2/A14 entfernt. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verkehrsanbindung und Effizienz bietet er ideale Bedingungen.
„Für uns ist der neue Standort in Magdeburg West II ein logischer Schritt zur Erweiterung unserer Kapazitäten im E-Commerce-Bereich. Die Lage bietet beste Voraussetzungen für schnelle Reaktionszeiten, die für unsere Kunden entscheidend sind“, sagt Sven Köcke, Sprecher der Unternehmensgruppe Finsterwalder Transport und Logistik GmbH. „Die Immobilie erfüllt alle Anforderungen an eine moderne und effiziente Logistiknutzung inklusive ESG-relevanter Aspekte, die für uns zunehmend an Bedeutung gewinnen.“
Die exklusive Vermarktung der noch verfügbaren Flächen erfolgt durch JLL.