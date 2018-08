Finke will Möbelhäuser an Höffner verkaufen

Das Möbelhaus Höffner übernimmt den Konkurrenten Finke. Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Das Bundeskartellamt muss den Deal noch absegnen. Damit hat Höffner, den österreichische Konkurrenten XXXLutz-Gruppe aus dem Rennen geschossen, die sich ebenfalls für das familiengeführte Unternehmen interessiert hatte. Inhaber Wilfried Finke hatte bereits in den letzten Tagen angekündigt, dass eine Nachfolgeregelung für das Unternehmen außerhalb der Familie gefunden sei und nun auch Zukunftsoptionen im Online-Handel geprüft werden. Mit Bekanntgabe des Deals setzt die Familie nun die jahrelange Zusammenarbeit mit Höffner fort. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit Ende Juni 2010 im Einkauf über die KHG-Gruppe. Dieser Vertrag wäre allerdings in Kürze ausgelaufen.

.

Die bislang familiengeführte Finke-Gruppe beschäftigt in sechs Finke-Einrichtungshäusern, fünf Preis-Rebell-Filialen, einen Küchenfachmarkt (Paderborn) sowie ein Möbelhaus für junge Leute (Hamm) rund 900 Mitarbeiter und hat 2014 einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro erzielt. Die deutlich größere Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG beschäftigt derzeit in rund 19 Einrichtungszentren und sechs Zentrallagern in Deutschland rund 6.000 Beschäftigten und verzeichnete 2017 einen Umsatz von zwei Milliarden Euro.