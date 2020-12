Finexity mit Wohnprojekt „Next Sol!“ in Hamburg am Start

Die Hamburger Finexity AG stellt mit „Next Sol!“ ihr neues Immobilienprojekt im Hamburger Stadtteil Tonndorf, Bezirk Wandsbek vor. Anleger können sich über die Finexity-Plattform ab sofort bereits mit Beträgen ab 500 Euro an dem Projekt beteiligen und eigentümerähnlich langfristig von den Mieteinnahmen und der Wertsteigerungen profitieren.

.

„Wir freuen uns sehr, unseren Anlegern noch in diesem Jahr ein weiteres Projekt in unserer nachfragestarken Hansestadt anbieten zu können”, sagt Paul Huelsmann, Gründer und CEO der Finexity AG. „Der attraktive Kaufpreis von 4.955 Euro/m², die hochwertige und moderne Ausstattung, sowie der grüne Stadtteil mit hervorragender Infrastruktur, haben uns überzeugt.”



Grüne Bauprojekte für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Next Sol! befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Finexitys erstem Immobilienprojekt in der Hansestadt: Jenfelder Au. „Seit Ankauf des Objektes Jenfelder Au am Anfang diesen Jahres, wurden nicht nur alle Wohnungen innerhalb weniger Wochen vermietet, sondern auch ein deutlich höherer Mietpreis als prognostiziert erzielt. Demzufolge hat sich der Nettoinventarwert des Jenfelder Au Token um 15,41 Prozent (Stand 18.12.2020) gesteigert. Eine sehr positive Wertentwicklung, welche die Qualität unserer Investitionsstrategie unterstreicht. Mit Next Sol! bringen wir eine sehr ähnliche Anlagemöglichkeit an den Markt, die unseren strengen Nachhaltigkeitskriterien entspricht”, bekräftigt Huelsmann.



Beide Projekte zeichnen sich durch eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Bauweise aus. Jenfelder Au ist Teil des Vorzeigeprojekts Hamburg Water Cycle – einer kreislauforientierten Abwasserwirtschaft. Bei Next Sol! handelt es sich um ein sogenanntes Energiesparhaus, bei dem Solaranlagen auf dem Flachdach installiert sind und durch direkte Stromeinspeisung den Energieverbrauch senken.



Finexity ermöglicht seinen Anlegern mit dem Neubauprojekt Next Sol!, in zwei Drei-Zimmer-Wohnungen mit 75,82 m² bzw. 71,79 m² Wohnfläche zu investieren. Bei einem Gesamtkaufpreis beider Wohnungen von 857.407 Euro, liegt die prognostizierte jährliche Gesamtrendite des Investments bei durchschnittlich 5,75 Prozent, über 15 Jahre. Die Fertigstellung des gesamten Objekts ist für das erste Quartal 2022 geplant.