Finch Properties hat Victoria Gurgiel zum Head of Asset-Management ernannt. Die 27-Jährige ist bereits seit 2018 für den Investment- und Asset-Manager tätig und wird die neu geschaffene Position am 1. Juli 2020 antreten. Künftig verantwortet sie die Neuvermietungen, die in den letzten 6 Monaten bereits einen Umfang von über 76.000…

