Finanzdienstleister mietet im Businesscenter Hansapark 5 in Magdeburg an

Die Tecis Finanzdienstleistungen AG, begleitet von Aengevelt, hat im Rahmen der Flächenoptimierung nach einem neuen Standort für ihre Magdeburger Niederlassung gesucht und hierzu im “Businesscenter Hansapark 5“ in Magdeburg-Sudenburg einen Mietvertrag über rd. 200 m² Bürofläche abgeschlossen. Mietbeginn ist der 01.09.2018. Vermieter ist das in Heilbronn ansässige Immobilienunternehmen “F.R.A.B. GmbH & Co. KG“. Mit diesem Abschluss stellt sich die Belegungsquote im Objekt auf hervorragende 96% der insgesamt 3.200 m² Fläche.

Im gleichen Objekt vermittelte Aengevelt zuvor bereits Mietvertragsabschlüsse unter anderem an einen Pflegedienstleister, eine Kindertagesstätte, einen weiteren Finanzdienstleister sowie ein internationales Handelsunternehmen.