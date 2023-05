Finanzdienstleister mietet Büroflächen am Kortumpark

Ein Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche hat einen Mietvertrag über rd. 1.400 m² Bürofläche an der Wittener Straße 45 in Bochum abgeschlossen. Die Cubion Immobilien AG vermittelte den Mietvertrag im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats und konnte somit bei der Vermarktung aller vier Türme mit einer Gesamtgröße von rd. 12.000 m² beraten.

.

Das moderne Büroensemble am Hauptbahnhof dient der BP Europa SE als größter Verwaltungsstandort in Deutschland. Die Gebäudeteile, bestehend aus zwei Riegeln sowie vier Türmen, bieten modernste Gebäudetechnik und hochwertig ausgestattete Mietflächen in fußläufiger Nähe zum Bochumer Hauptbahnhof. Neben der idealen ÖPNV-Anbindung bietet das Gebäude überdurchschnittlich viele Parkplätze, nicht nur bezogen auf Objekte in der Bochumer Innenstadt, sondern im Vergleich zu ähnlichen Büroimmobilien im gesamten Ruhrgebiet.



Perspektivisch sind in dem Gebäudeensemble ab Q3 2023 weitere rd. 3.000 m² Bürofläche verfügbar, ab dem 2. Quartal 2024 dann nochmals rd. 6.000 m².