Finanzchef Ralf Otzen verlässt Primonial REIM

Der bisherige Finanzchef Ralf Otzen verlässt die Primonial REIM Germany AG zum heutigen Tag. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen, teilte das Unternehmen mit. Seine Aufgaben wird Benjamin Mertens übernehmen. Um eine reibungslose Übergabe der Geschäfte zu gewährleisten, nahm dieser seine Tätigkeit bereits am 1. Juli 2022 auf.

Ralf Otzen begann seine Karriere in der Primonial Gruppe beim Vorgängerinstitut der Primonial REIM Germany AG, der AviaRent Invest AG, im Jahr 2016 als Head of Operations. Dem Vorstand der AviaRent Invest AG, der späteren Primonial REIM Germany AG, gehörte er seit 2018 an. Zuletzt verantwortete er als Finanzvorstand die Bereiche Accounting & Controlling, Fund Management & Reporting, Investor Relations, IT und Audit & Tax.



Benjamin Mertens ist seit 2006 in der Immobilienbranche aktiv. Er kommt von der Capital Bay Group, wo er als kaufmännischer Leiter für die Bereiche Accounting, Controlling, Tax und Group Accounting verantwortlich war. Zuvor begleitete er bei TLG Immobilien als Leiter Controlling verschiedene strategische Projekte, war in die Beratung bei Deloitte und arbeitete bei Corpus Sireo (heute Swiss Life) im Bereich Accounting und Controlling für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Er besitzt einen Masterabschluss in Real Estate Management von der HTW Berlin.