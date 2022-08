Finanz-Start-up mietet Bürofläche am Neuen Wall

Fleetansicht des Neuen Wall 54

Zum 01.10.2022 zieht das Finanz-Start-up Heartstocks in sein neues, rund 250 m² großes Büro am Neuen Wall 54 in Hamburg. Die Fläche mit eigenem Balkon befindet sich in der Top-Etage des modernen Büro- und Geschäftshauses LIV.

Zwei Gebäudeteile aus dem Baujahr 1900 begrenzen den Innenhof der Immobilie, die neben 3.730 m² Bürofläche auch über drei Retail-Etagen verfügt, die seit 2016 von dem skandinavischen Wohndesign-Experten Illums Bolighus genutzt werden [wir berichteten]. Eigentümer ist seit 2020 Quest Investment Partners [wir berichteten]. Savills war auf Seiten des Mieters vermittelnd und beratend tätig.



„Das LIV gehört zu einer der besten Adressen im Herzen Hamburgs, optimal angebunden zwischen Jungfernstieg und Stadthausbrücke. Es freut uns, für Heartstocks eine ansprechende Bürofläche in so zentraler Lage gefunden zu haben“, sagt Matthias Huss, Head of Hamburg Office bei Savills.