Finalisten für PropTech Innovation Award stehen fest

Der PropTech Innovation Award, der zum sechsten Mal spannende digitale Lösungen und Geschäftsmodelle innerhalb der Immobilienwirtschaft auszeichnet, geht in die finale Phase. Unter dem diesjährigen Motto „Smart Solutions for a sustainable value chain“ waren PropTech-Unternehmen dazu aufgerufen, ihre innovativen Lösungsansätze rund um nachhaltige Wertschöpfungsketten der Bau- und Immobilienwirtschaft einzureichen.

Insgesamt erreichten die Jury in diesem Jahr 209 Bewerbungen aus Deutschland sowie 32 weiteren Ländern, darunter Frankreich, Österreich und Spanien sowie aus außereuropäischen Ländern wie USA, Indien und Israel. Nun haben die Initiatoren des PropTech Innovation Award 2022, Germantech, Union Investment und Townscape, die 15 Finalisten bekanntgegeben. Diese sind:



Kategorie „Smart Planning“:

• Nornorm

• Dabbel

• R8 Technologies

• Animus

• Aedifion



Kategorie „Sustainable (Re)Construction & Building”:

• Concular

• Made of Air

• Madaster

• SkenData

• GenH



Kategorie „Responsible Use & Management“:

• Lumoview

• Asdro

• Cathago

• Reinvent

• Propster



„Wir sind sehr gespannt auf die Start-ups und ihre Pitches. Als langjähriger Ausrichter des Events freuen wir uns besonders darauf, wieder persönlich mit der Branche und den Start-ups in Berlin zusammen zu kommen und sowohl alte Bekannte als auch neue Gesichter zu sehen. Die Ausrichtung des Wettbewerbs und des Summits auf das Thema Nachhaltigkeit entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette hat nicht nur einen starken aktuellen Bezug, sondern ist für uns als Investor und Treuhänder hochrelevant. Im Sinne unserer Anleger freuen wir uns daher, nicht nur die besten Produkte am Markt, sondern auch für unser Geschäftsmodell passende Lösungen und neue Partner aus der Start-up Welt für die herausfordernden Aufgaben der nachhaltigen Transformation zu finden“, so Christoph Holzmann, Geschäftsführer und COO der Union Investment Real Estate GmbH.



„Die Bewerbungsphase hat eindrucksvoll gezeigt, welches Innovationspotenzial in der internationalen Gründerszene steckt. Gleichzeitig fungiert der Award als Trend-Barometer für die zentralen Problemstellungen, mit denen sich PropTechs derzeit auseinandersetzen: einen starken Fokus haben wir in diesem Jahr vor allem auf KI-basierten Modellen zur Energieeinsparung in Gebäuden gesehen. Aber auch die Automatisierung von Baustellen und der nachhaltige Umgang mit Baumaterialien sind Themen, die bei den PropTechs verstärkt bearbeitet werden", erklärt Philipp Janssen, geschäftsführender Gesellschafter von Townscape.



Mit dem Award möchten die Veranstalter disruptive Technologien innerhalb der Immobilienwirtschaft fördern und den Aufbau eines starken Innovationsnetzwerkes unterstützen.



„Das große Interesse am Award zeigt uns auch, dass es weiterhin einer Plattform bedarf, die etablierte Player in der Immobilienwelt und Startups zusammenbringt. Vor allem bei den Herausforderungen zum Thema Nachhaltigkeit ist ein Schulterschluss dringend notwendig und wir freuen uns, dass wir hier unseren Beitrag leisten können“, kommentiert Maria Gross, Geschäftsführerin von Germantech.



Die Finalrunde findet im Rahmen des PropTech Innovation Summit am 27. September auf dem Gelände des Holzmarkts in Berlin-Friedrichshain statt. In den Live-Pitches präsentieren sich die 15 Finalisten vor rund 200 Gästen und einer neunköpfigen Jury, bestehend aus Experten aus der Immobilienwirtschaft und Wissenschaft. Zusätzlich zu der renommierten Auszeichnung investiert der Germantech PropTech Innovation Fund längerfristig bis zu je 100.000 Euro in die Top-9-Finalisten.



Neben Christoph Holzmann (Union Investment, Philipp Janssen (Townscape) und Benjamin Rohé (Germantech) als Vertreter der Wettbewerbsinitiatoren konnten in diesem Jahr Stefanie Frensch (ZIA / Becker & Kries Unternehmensgruppe), Dr. Stefan Plesser (TU Braunschweig), Dan Gildoni (PlaceSense), Nicole Büttner (Merantix), Tina Paillet (RICS) und Markus Börner (OptioPay) für die Wettbewerbsjury gewonnen werden.