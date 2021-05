Finalisten des PropTech Innovation Awards stehen fest

Union Investment und Germantech verleihen im Juni zum fünften Mal den PropTech Innovation Award [wir berichteten]. Je drei Finalisten in fünf Kategorien hat die internationale, siebenköpfige Expertenjury ausgewählt. Am 23. Juni werden die Sieger im Rahmen des PropTech Innovation Summit gekürt.

.

Unter dem Motto „Accelerating the Real Estate Evolution“ werden die besten digitalen Lösungen und Geschäftsmodelle rund um die drängendsten Fragen der Immobilienwirtschaft in der Post-Corona-Zeit ausgezeichnet. 180 digitale Innovatoren – Startups ebenso wie etablierte Unternehmen - aus 40 Ländern hatten sich in folgenden fünf Kategorien beworben [PropTechs treiben Innovationen in der Coronakrise weiter voran]: „Future Proof Work Places“, „Supporting Real Estate Value Chains“, „Re:Create Retail“, „New Concepts for Urban Living“ und „Smart & Sustainable: Connected Cities and Buildings“.



Am 23. Juni stellen sich die Qualifikanten aus insgesamt acht Ländern per Livestream auf dem von Union Investment und Germantech bereits zum fünften Mal organisierten PropTech Innovation Summit vor. Die fünf Kategorie-Sessions werden jeweils von einem Partnerunternehmen mit hoher Fachkompetenz präsentiert: Bosch, The Class Foundation, Cushman Wakefield, Drees & Sommer und iMallinvest. Im ersten Schritt stimmt das Publikum digital über die Gewinner in den einzelnen Kategorien ab. Im Anschluss treten die Top 5 zum finalen Pitch um die mit insgesamt 40.000 Euro dotieren Hauptpreise an. Die drei Gesamt-Preisträger werden von der Jury live auf der Veranstaltung bestimmt und verkündet.



„Die Corona-Pandemie hat dem Strukturwandel in der Immobilienbranche einen Turbo verpasst. Die digitalen Innovatoren aus der PropTech-Szene können uns bei vielen wichtigen Themen die nötige Schubkraft geben, um noch effizienter zu agieren, beispielsweise bei der Beschleunigung von Bewertungs- oder Entscheidungsprozessen und der Umsetzung der regulatorischen Nachhaltigkeitsanforderungen. Wir freuen uns darum sehr auf die spannenden Kategorie-Sessions mit den 15 Finalisten“, so Christoph Holzmann, COO der Union Investment Real Estate GmbH.



„Wir sehen gerade im Jahr zwei der Pandemie wie vielfältig, kreativ und maximal problemlösungs-orientiert der Großteil der Bewerber waren. Diese Kreativität und der Spirit von ‚wir stecken den Kopf nicht in den Sand‘ ist inspirierend und sollte auch für andere Branchen wegweisend sein“, so Maria Gross, Managing Director, Germantech.