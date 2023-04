FIM vermietet in Erlangen an Aldi

Die FIM Unternehmensgruppe hat im Zentrum von Erlangen eine Einzelhandelsfläche mit rund 2.100 m² langfristig an Aldi vermietet. Diese befindet sich in einer Mixed-Use-Immobilie, angrenzend an die Fußgängerzone und in Sichtweite zum Einkaufszentrum Erlangen Arcarden. Die neue Filiale eröffnete Ende März.

.

Die Mietfläche im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der Henkestraße 5 wurde nach den Anforderungen von Aldi und dessen aktuellem Verkaufskonzept umfassend umgebaut. In der kleinteilig geprägten Flächenstruktur der Innenstadt hat eine Mietfläche von über 2.000 m² außerhalb der Erlangen Arcarden einen großen Seltenheitsfaktor. Das günstige Wettbewerbsumfeld und die etablierte Lage in der Nähe der Fußgängerzone in der Nürnberger Straße bieten sehr gute Voraussetzungen für den Betreiber aus dem Lebensmittelhandel. Durch das neue Nahversorgungsangebot gewinnt der Standort deutlich an Attraktivität.



Das Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses verfügt über eine Gesamtmietfläche von 2.770 m² mit zwei Einzelhandelsflächen, es wurde von der FIM 2014 von einem Fonds der IC-Immobilien Gruppe erworben [wir berichteten].