Der Lebensmittel-Discounter und Elektrofachhandel bilden auch in Zukunft die Achse des Fachmarktzentrums an der Boxberger Straße. Beide Unternehmen haben ihre Mietverträge mit der FIM Unternehmensgruppe langfristig verlängert. Der Standort bleibt somit ein wichtiger Ankerpunkt in der Umgebung.

Die...

[…]