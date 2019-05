FIM kauft zwei Retail-Portfolios

Innerhalb von nur einer Woche meldet FIM Unternehmensgruppe die Zukäufe von zwei Portfolios für ihren Immobilienbestand. So wurde das zehn Einzelhandelsobjekte umfassende KOBE-Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von 26.800 m² übernommen. Mit dem zweiten Paketankauf im ersten Quartal 2019 realisierte der Bestandshalter nun schon mehr als ein Drittel des für 2019 anvisierten Investitionsvolumens von rund 150 Millionen Euro. Vor wenigen Tagen hat die Gruppe bereits schon einmal zugeschlagen und sich ein Paket mit vier Nahversorgungsmärkten für ihren langfristig angelegten Bestand gesichert.

