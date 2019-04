FIM Unternehmensgruppe befördert Jan Lerke zum zweitem Geschäftsführer

Jan Lerke

© FIM Unternehmensgruppe

Die FIM Unternehmensgruppe hat ihre Geschäftsführung mit Jan Lerke verstärkt. Seit 2013 leitet Lerke das Immobilienmanagement des auf Handelsimmobilien spezialisierten Endinvestors. Bislang war er als Bereichsleiter, seit 2015 als Prokurist für die Optimierung und den Ausbau des bundesweiten Bestandsportfolios zuständig. Neben diesen Aufgaben wird er nun mit Hans-Joachim Fleischer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, die Weiterentwicklung der FIM Unternehmensgruppe vorantreiben.

.

„Wir wollen in diesem Jahr rund 150 Mio. Euro in weitere Fachmarktzentren, Discounter oder Supermärkte investieren, um diese in unser langfristig angelegtes Bestandsportfolio aufzunehmen. Der von hoher Nachfrage geprägte Markt erfordert zunehmend kürzere Reaktionszeiten. Eine doppelt besetzte Geschäftsführung ermöglicht uns, schnell zu agieren und so den Ankauf geeigneter Objekte mit Entwicklungspotenzial zu forcieren“, kommentiert Hans-Joachim Fleischer, geschäftsführendender Gesellschafter der FIM Unternehmensgruppe.



In 2018 hat die Unternehmensgruppe ihr Investitionsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren von 80 Mio. Euro auf rund 100 Mio. Euro gesteigert. Aktuell umfasst das Einzelhandelsportfolio rund 60 Immobilien, das Bestandsvolumen beträgt etwa 400 Mio. Euro. „Zusätzlich prüfen wir Investitionen und Beteiligungen als Finanzpartner in anderen Asset-Klassen, beispielsweise in Projektentwicklungen im Wohnungsbau“, so Fleischer.



Die Laufbahn von Jan Lerke begann mit der Vermietung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Erlangen. Danach begleitete der 36-jährige gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft die Vermietung und Projektentwicklung einer auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Unternehmensgruppe, an der Hans-Joachim Fleischer zu 50 % beteiligt war.