FIM Unternehmensgruppe holt Thomas Philipps ins Ring-Center

Die FIM Unternehmensgruppe hat einen ersten neuen Mieter für das Ring-Center in Bamberg gewonnen. Thomas Philipps hat dort vor kurzem einen Sonderpostenmarkt mit einer Mietfläche von 2.300 m² eröffnet. Der Mietvertrag beläuft sich auf zehn Jahre. Das Fachmarktzentrum in der Nürnberger Straße 166-170 befindet sich seit Juli 2018 im Besitz der FIM Unternehmensgruppe [wir berichteten].

