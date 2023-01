Die FIM Unternehmensgruppe hat in der nordöstlichen Region Bayerns in Münchberg einen Green-Building-Supermarkt für die Rewe Group Region Süd errichtet. Dieser hat im Dezember letzten Jahres eröffnet. Der Investor hat in der Theodor-Heuss-Straße 2 anstelle eines bestehenden einen modernen und nachhaltigen Lebensmittelmarkt mit einer Gesamtmietfläche von 2.400 m² geschaffen.

[…]