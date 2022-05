FIM restrukturiert FMZ Horneburg

Die FIM Unternehmensgruppe restrukturiert ihr Fachmarktzentrum am Poggenpol 1 und 3 in Horneburg. Die Maßnahme umfasst die Erweiterung und Modernisierung der Flächen. Einhergehend wurden die Verträge mit den bestehenden Mietern Aldi, KiK, einem Getränkemarkt und einem Pizzadienst langfristig prolongiert. Damit hat FIM alle bei Ankauf in 2017 bestehenden Leerstände beseitigt.

.

Im Zuge der Neuordnung wird der Aldi Markt von rund 1.050 m² auf 1.750 m² auf der angrenzenden Fläche des Hol’ab Getränkemarkts erweitert. Dieser wiederum wird in die bestehende KiK-Fläche verlagert. Der Textildiscounter bezieht eine Leerstandsfläche im Querriegel. Dort bleibt die Gastromiefläche von Flying Pizza auf 80 m² bestehen. Ende November sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein; die Mietfläche beträgt dann rund 3.200 m².



Das aus drei Gebäudeteilen bestehende Fachmarktzentrum wurde 2004 auf einem großzügig bemessenen Grundstück mit rund 9.200 m² im Südwesten von Horneburg errichtet. Zentral dazwischen ordnen sich 129 Kundenparkplätze an. Horneburg liegt etwa 45 km nördlich von Hamburg im Landkreis Stade. FIM hatte die teils leerstehende Einzelhandelsimmobilie in einem Paket mit zwei weiteren Fachmarktzentren in Bad Münder und Peiting Ende 2017 für den eigenen Bestand erworben.



„Mit dieser Maßnahme haben wir das Fachmarktzentrum langfristig vollvermietet und das Wertsteigerungspotenzial voll ausgeschöpft“, erklärt Jan Lerke, der für das Immobilienmanagement zuständige Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe „Damit haben wir alle drei Immobilien aus dem Paket innerhalb von vier Jahren optimiert.“