FIM kauft Tedox-Markt in Kassel

Die FIM Unternehmensgruppe hat in Kassel eine Fachmarktimmobilie mit rund 5.000 m² Fläche erworben. Das Objekt ist langfristig an den Renovierungsdiscounter Tedox vermietet und profitiert von seiner Lage an einer Haupteinfallstraße. Eine Photovoltaikanlage soll die CO₂-Bilanz verbessern.

.

Die im Jahr 2000 vollumfänglich sanierte Fachmarktimmobilie wird seit 1990 von dem Renovierungsdiscounter Tedox betrieben. Das etwa 11.500 m² große Grundstück an der Holländischen Straße 214-226, im Kreuzungsbereich Niedervellmarer Straße, verfügt über einen großen Parkplatz mit 210 Stellplätzen. Eingebettet in ein Umfeld aus Lebensmitteleinzelhandel, Drogerie- und Tierbedarf sowie umgeben von mehrgeschossiger Wohnbebauung, weist der Stand-alone-Markt eine hohe Kundenbindung auf. Dazu trägt auch das breite Sortiment aus Renovierungs- und Heimwerkerbedarf, Möbeln und Lampen sowie Haushaltswaren und Sonderposten bei.



Verstärkt wird die hohe Kundenfrequenz durch die Lage an der Holländischen Straße, der B 83, die als Haupteinfallstraße aus nordöstlicher Richtung ins Zentrum von Kassel führt. Dank einer weiteren Zufahrt über die Niedervellmarer Straße ist der Standort aus allen Richtungen sehr gut mit dem Pkw erreichbar. Eine Bushaltestelle befindet sich nur etwa 500 Meter entfernt. Um die CO₂-Bilanz der Fachmarktimmobilie zu verbessern, soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach nachgerüstet werden.



„Lage, Infrastruktur und der hohe Etablierungsgrad des Tedox Renovierungsdiscounters in Kassel haben uns überzeugt. Mit diesem Erwerb ergänzen wir unser Portfolio um einen nachhaltig etablierten Fachmarktstandort“, kommentiert Jan Lerke, Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe.