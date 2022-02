FIM kauft sieben A.T.U-Standorte von Global Mutual

Die FIM Unternehmensgruppe kauft ein Paket mit sieben A.T.U.-Werkstätten. Die Gesamtmietfläche des Portfolios beträgt rund 23.000 m², wobei die vermietbaren Flächen zwischen ca. 1.300 und 1.690 m² variieren. Der Portfolio-Deal wurde bereits 2021 unterzeichnet.

.

Das Konzept von A.T.U Auto-Teile-Unger basiert auf einer Kombination aus Kfz-Meisterwerkstatt mit integriertem Fachmarkt für Auto-Zubehör. In allen sieben A.T.U-Filialen ist die Kette der alleinige Mieter, nach dessen Vorgaben die Gebäude bestehend aus Werkstatt, Verkaufsfläche und Lager konzipiert wurden. Dementsprechend übernimmt der Mieter alle im Gebäude anfallenden Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Dach und Fach. Das kleinste Grundstück mit rund 3.500 m² befindet sich in Alfeld-Leine, das größte mit rund 4.750 m² in Remscheid.



Bei den Filialen handelt es sich um die folgenden Standorte:

• Hameln, Zinngießerstraße 5

• Alfeld-Leine, Hannoversche Straße 48

• Mülheim, Weseler Straße 77

• Remscheid, Neuenkamperstraße 103

• Chemnitz, Planitzwiese 1

• Kulmbach, E.-C.-Baumannstraße 2

• Bamberg, Von-Kettler-Straße 4



„Aufgrund der äußerst starken Mikrolagen und der extrem hohen Frequenzen aller Standorte zeichnen sich die A.T.U-Objekte durch eine nachhaltige Wertbeständigkeit aus“, erklärt Jan Lerke, der für das Immobilienmanagement zuständige Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe. „Perspektivisch ergeben sich sehr gute Chancen für attraktive Nachnutzungen, deshalb haben wir uns für diesen Ankauf außerhalb unseres Kernsegments der reinen Handelsimmobilien entschieden.“



Estama hat die Transaktion im Rahmen einer exklusiven Beauftragung durch Global Mutual vermittelt.