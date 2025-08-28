Off-Market-Deal
FIM investiert in etablierten Expert-Standort in Holzminden
Die FIM Unternehmensgruppe hat in Holzminden einen rund 2.000 m² großen Elektronikfachmarkt übernommen. Die Immobilie ist langfristig an Expert vermietet und Teil eines gut etablierten Einkaufsgebiets mit hoher Kundenfrequenz.
Der rund 2.000 m² große Fachmarkt wird seit seiner Errichtung im Jahr 2003 durchgängig von einem Expert-Markt genutzt. Erst im Jahr 2022 wurden Teile der Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht. Der Elektronikfachmarkt befindet sich als eigenständiges Gebäude auf einem rund 7.500 m² großen Grundstück in der Bülte 8, dem gleichnamigen Gewerbegebiet im Norden Holzmindens. Zur Erzeugung von CO₂-neutralem Strom soll auf dem Dach eine Photovoltaikanlage nachgerüstet werden.
Innerhalb des gesamtstädtischen Einkaufsgebiets im Umfeld weiterer Kooperanden aus dem Einzelhandel wie Lebensmittel-, Drogerie-, Tierbedarf-, Textil- und Schuhfachhandel sowie einem Baumarkt ist der Expert-Markt fest etabliert. Dieser verfügt über Zufahrten über die Bülte und die Kopernikusstraße. Sowohl aus nordöstlicher wie aus südöstlicher Richtung sowie über einen Zubringer an der nördlich verlaufenden B 64 ist der Standort sehr gut angebunden.
„Die exzellenten Standortparameter des Expert-Markts inmitten des Einkaufsgebiets waren ausschlaggebend für diesen Ankauf. Wir erwerben damit einen langfristig etablierten Fachmarktstandort für unser Portfolio“, erläutert Jan Lerke, Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe.