FIM feiert Neueröffnung des abgebrannten Nettos in Dillingen

Nachdem ein Brand Anfang 2022 den Netto Markt in Dillingen/Saar zerstört hatte, hat sich die Eigentümerin FIM und der Betreiber zu einem erweiterten Aufbau des Gebäudes entschieden. Nach nur rund vier Monaten Bauzeit hat der Discounter Anfang Dezember letzten Jahres seine 1.400 m² große Filiale jetzt wieder geöffnet.

.