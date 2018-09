FIM erwirbt Penny-Markt in Schönebeck

Welsleberstraße 47

Die FIM Unternehmensgruppe hat für ihren eigenen Bestand einen Lebensmitteldiscounter in Schönebeck (Elbe) erworben. Der Penny-Markt fungiert als Stand-alone-Markt mit Bäckerfiliale an einer Durchgangsstraße nach Magdeburg und grenzt an ein Wohngebiet. Der Verkauf von einem Privateigentümer an die FIM wurde durch die HR-HannoverReal GmbH & Co. KG vermittelt.

Der 1998 errichtete Markt befindet sich auf einem 4.964 m² großen Grundstück in der Welsleberstraße 47. Seine Mietfläche beträgt 1.166 m², seine Verkaufsfläche 800 m². Zum Objekt gehören 81 PKW-Stellplätze. Im Zuge einer Neuvermietung an Penny in 2017 wurde der Markt modernisiert und auf die Erfordernisse des Discounters angepasst. Der Markt befindet sich im Kreuzungsbereich der Welsleberstraße und der Magdeburger Straße, die direkt in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt führt.



Jan Lerke, der für das Immobilienmanagement verantwortliche Prokurist der FIM Unternehmensgruppe, nennt die Ankaufsargumente: „Ausschlaggebend waren für uns die Vermietung an einen bonitätsstarken Betreiber und die gute Frequenz des Marktes, bedingt durch seine Lage im Kreuzungsbereich der Durchgangsstraße nach Magdeburg und an einem Wohngebiet.“