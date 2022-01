FIM erwirbt Fachmarktzeile in Offenburg

Nach der größten Einzelhandelstransaktion in der Unternehmensgeschichte [wir berichteten], erwirbt die FIM Unternehmensgruppe nun das nächste Objekt für den eigenen Bestand. Auf das Plaza-Center in Lübeck folgt nun eine Fachmarktzeile in Offenburg, die zum 1. Dezember 2021 in den eigenen Bestand überführt wurde.

.

Das angekaufte Objekt in der Schutterwälder Straße 5 umfasst eine Gesamtmietfläche von ca. 13.000 m² und beherbergt einen Baumarkt mit Getränkemarkt mit 11.400 m² Mietfläche sowie ein China-Restaurant und eine Tankstelle mit jeweils 800 m² Mietfläche. Zum Objekt, das bisher als Verbundstandort fungierte, gehören außerdem 370 Kundenparkplätze. FIM beabsichtigt die Neuausrichtung des 32.800 m² großen Areals. Ein Edeka-Center wird für zwei Jahre Zwischenmieter auf der freien Baumarktfläche.



Für den Standort ist eine Neuausrichtung vorgesehen, die auch bauliche Maßnahmen einschließen wird. In der Phase der Projektvorbereitung wird die 11.400 m² umfassende freie Fläche des ehemaligen Baumarkts an Edeka vermietet. Ab Januar 2022 bis zum Frühjahr 2024 nutzt der Vollsortimenter den Standort als Ausgleichsfläche während der Umbaumaßnahmen eines angestammten Markts in Offenburg. Das Edeka-Center wird auch einen integrierten Getränkemarkt für die Nahversorgung enthalten und somit für die Übergangsphase bis zum Start der Neuausrichtung den Standort aufwerten. Die Tankstelle und ein China-Restaurant in separaten Gebäuden bleiben vor Ort.



„Wir nutzen die Phase der Zwischenvermietung dazu, um die Entwicklung des Standorts voranzutreiben und das Fachmarktzentrum mit einem neuen Flächenkonzept und einem attraktiven Mietermix neu aufzustellen. Zahlreiche Betreiber haben bereits ihr Interesse bekundet. Mit den Umbaumaßnahmen wollen wir beginnen, sobald 2024 die Flächen freigeworden sind“, kommentiert der für das Immobilienmanagement zuständige Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe Jan Lerke.



Die 1999 erbaute Fachmarktzeile liegt an der Haupteinfallstraße, die aus dem Südwesten nach Offenburg führt. Aufgrund dieser Lage ist der Standort aus dem gesamten Stadtgebiet mit dem PKW, dem ÖPNV sowie zu Fuß aus den angrenzenden Wohngebieten sehr gut zu erreichen. Die im Grenzgebiet zu Frankreich liegende Stadt hat rund 59.600 Einwohner.