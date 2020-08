FIM erwirbt Einzelhandelsportfolio für 86,4 Millionen Euro von M7

Die FIM Unternehmensgruppe hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion 27 deutsche Einzelhandelsimmobilien von M7 Real Estate für 86,4 Millionen Euro erworben. Die Immobilien stammen aus dem Portfolio des Fonds M7 Islay. „Bei dem Portfolio sehen wir ein gutes Wertsteigerungspotenzial, den von M7 bereits beschrittenen Weg wollen wir mit der Optimierung einzelner Liegenschaften fortführen“, kommentiert Jan Lerke, der für das Immobilienmanagement zuständige Geschäftsführer der FIM Unternehmensgruppe. „Diesbezüglich führen wir mit ersten Betreibern Gespräche. Das Einzelhandelspaket ist aufgrund der in Großstädten befindlichen Einzelstandorte wie etwa in Hannover oder Saarbrücken für uns besonders interessant“, so Lerke weiter.

